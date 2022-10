Rêves prémonitoires : qu'est-ce que c'est et existent-ils vraiment ?

On appelle "rêve prémonitoire" l’idée qu’un rêve annoncerait des événements futurs. Ils concernent des événements qui ne se sont pas encore produits, mais qui finissent par vraiment survenir. Les rêves prémonitoires vont totalement à l’encontre de tout ce que nous savons du temps et de la relativité. Plus d’explications avec le Dr Caroline, psychiatre référente de "La Grande Forme."