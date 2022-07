Rêves, attentes et chiffres ronds : les états d’âme de Rodrigo Beenkens avant le Tour de France

Rêves

Je rêve d’un Tour de France où le maillot jaune serait le meilleur et le maillot vert le plus régulier, sans qu’un test Covid positif s’en mêle. Je rêve aussi que le maillot à pois soit attribué au meilleur grimpeur et non au meilleur des échappés dans les côtes et cols comme ce fut très souvent le cas jusqu’en 2019. Avec la suppression des points doublés lors des arrivées au sommet, ce n’est pas gagné.

J’aimerais qu’on trouve une solution à ce beau maillot blanc lorsqu’il est aussi porté par le maillot jaune…comme ce pourrait être le cas pour la troisième année consécutive.