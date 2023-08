Revers magique et ovation : Wawrinka est toujours là à 38 ans, Tiafoe en a fait les frais

L’Américain n’a jamais trouvé la clé. Il n’a d’ailleurs jamais battu Stan en quatre confrontations. Mais cette quatrième défaite est la plus nette de toutes. En deux "petits" sets et à peine une heure et vingt minutes sur le court, l’affaire est entendue.



300e mondial il y a un an, 148e en début d’année, le Suisse est de retour dans le Top 50 et vient de battre son deuxième Top Ten en 2023. "Le tennis est un puzzle. Il y a le côté physique et le côté mental. Tout doit être réuni […] Je me suis efforcé de continuer à m’améliorer et je joue enfin mieux, je gagne des matches et j’espère pouvoir continuer à le faire", confie-t-il.



Le bel été du triple vainqueur en Grand Chelem pourrait se poursuivre. Il affrontera Max Purcell pour une place en quarts de finale. Avant, qui sait, de défier Carlos Alcaraz.