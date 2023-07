"Rêver+Grand": une série en immersion totale dans le monde de la recherche

À travers une série documentaire en 6 épisodes, six chercheurs et chercheuses wallons reviennent sur leurs parcours et aspirations.

"Rêver plus grand" : c’est ce que font chaque jour nombre de scientifiques wallons, œuvrant jour après jour pour sauver des vies. Parmi eux, Amel, José, Denis, Stéphanie, Michel et Louis-Philippe ont accepté de dévoiler les coulisses du monde de la recherche scientifique. Suivis pendant un an, ils racontent face caméra leurs espoirs, leurs incertitudes, leurs échecs et leurs réussites à travers une série de six épisodes de 26 minutes.

Médecins, biologistes, ingénieurs, … : tous ont une histoire et un parcours différent, mais leur motivation, elle, est la même : voir aboutir leurs recherches pour en faire bénéficier les patients. Entre demandes de financements, pathologies graves et innovations scientifiques, ils donnent à voir au fil de leurs témoignages un univers aux enjeux essentiels, quoique méconnu du grand public.