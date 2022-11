Revenu du diable Vauvert, le Cameroun arrache un partage complètement fou contre la Serbie ! (3-3)

Quel match et… quelle abnégation du Cameroun ! Menés de deux buts et en perdition pendant de longues minutes en 2e mi-temps, les Lions Indomptables sont revenus du diable Vauvert pour arracher un partage complètement fou contre la Serbie et rester en vie dans ce Mondial ! (3-3)

Mais quelle partie renversante, vraiment. Les Camerounais avaient d’abord pris les devants, un peu à la surprise générale, sur un but opportuniste de Castelletto. Puis, ils ont perdu pied, enchaînant les errances défensives pour offrir deux buts aux Serbes dans les arrêts de jeu de la 1e mi-temps (Pavlovic sur coup-franc, Milinkovic-Savic d’une belle frappe).

On pense alors la Serbie lancée vers une victoire confortable, d’autant plus que Mitrovic se charge de faire le break (1-3 sur un chef-d’œuvre collectif) à la 53e. Mais c’est sans compter sur le jusqu’au-boutisme d'Aboubakar. Monté dans l’indifférence générale d’un match désormais cousu de fil blanc, l’ancien buteur de Porto redonne espoir à tout un pays d’un lob somptueux (63’) avant de servir Choupo-Moting sur un plateau pour égaliser (66’),

Si sereine, peut-être un tantinet présomptueuse, la Serbie subit de plein fouet le réveil fulgurant des Camerounais et ne parvient plus à faire la différence par la suite. Outsider proclamée d’un Mondial qui se cherche de belles histoires, elle cale et pointe en queue de peloton dans le groupe G. L’histoire de l’arroseur arrosé. De son côté, le Cameroun, malgré le feuilleton André Onana (exclu du groupe !), retrouve le moral. Et nous ? On s’est bien amusés.