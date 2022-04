Revenu de base pour les jeunes ou pour tous ?

Un revenu de base pour les 18-25 ans, ou encore un revenu universel. Ses idées reviennent régulièrement au devant au-devant de l’actualité. QR l’actu analyse ses propositions avec Thierry Bodson, président de la FGTB et Philippe Defeyt, économiste.

Revenu universel, quel modèle ?

Quand on parle d’allocation ou de revenu universel, il y a trois grands modèles explique Philippe Defeyt. "Le premier modèle évoque un montant par mois pour vous permettre de vivre plus ou moins correctement mais sobrement. Ce modèle n'est pas tenable. Le deuxième modèle évoqué par le président du MR offre 1000 euros par mois mais dans ce cas on tire un trait sur les aides sociales et puis enfin le troisième modèle qui offre une moindre allocation par mois mais qui coexiste avec une série d’allocations sociales".

Plus d’aide sociale ?

Si on prend le modèle souhaité par Georges Louis Bouchez, il faut ajouter un budget conséquent à la sécurité sociale estime le président de la FGTB : "Il faut compter sur un budget supplémentaire de près de 50 milliards d’euros c’est-à-dire quasiment le budget total de notre sécurité sociale hors pension. Même dans le modèle avec une plus basse allocation par mois, il faudra toujours compléter le budget. Personnellement, j’ai du mal à comprendre le raisonnement. 1000 euros pour des personnes qui n’ont pas d’autres revenus, c’est insuffisant et pour des personnes qui ont un salaire correct, je ne trouve pas juste qu’elles touchent 1000 euros de plus".

Impact sur le salaire ?

Pour Thierry Bodson, la mise en place d’un revenu universel aura inévitablement un impact sur le salaire. Pour le président de la FGTB, le patronat serait de facto en position de force pour refuser des augmentations salariales et il pourrait même avoir la tentation de diminuer les salaires. "Rien n’est gratuit ! Le revenu universel, il faudra le financer par des impôts. Ces impôts sont à mon sens injustes puisqu’ils serviront dans certains cas à offrir un complément de revenu à des personnes qui n’en ont pas forcément besoin".

Finançable ?

Pour Philippe Defeyt, le modèle du revenu universel est finançable parce qu’il se base en partie sur une meilleure redistribution des richesses qu'actuellement. "Demain, le revenu de base des enfants de 0 à 18 ans, c’est la somme des actuelles allocations familiales, des réductions fiscales pour enfant à charge et un complément. Vous redistribuez cela de manière équitable et vous avez un système plus redistributif qu’aujourd’hui. Aujourd'hui, les enfants de familles moins aisées ont de meilleures allocations mais ne bénéficient pas des réductions fiscales. Pour le complément à ajouter c’est de l’ordre de 10 à 15 milliards. Cela revient au coût du tax shift. Il y a moyen de trouver cet argent".

Pour Thierry Bodson, il est très dangereux de financer un tel système par l’impôt "D’un gouvernement à un autre, cet impôt peut rapidement changer. D’autre part, il y a actuellement pas mal de revenus de complément qui sont régionalisés comme les allocations familiales, les allocations aux personnes handicapées… J’ai du mal à comprendre comment on va remplacer ces aides régionales par une allocation fédérale.

Aide spécifique aux jeunes ?

Pour Thierry Bodson, beaucoup de jeunes vivent des situations très difficiles. Beaucoup étudiants doivent d'ailleurs travailler pour financer leurs études mais pour autant il n’est pas favorable à un revenu de base pour les 18-25 ans : "Nous avons un vrai problème mais une mauvaise réponse avec ce revenu de base pour les jeunes. La bonne réponse, c’est de voir comment améliorer le revenu des ménages, de voir comment augmenter les bourses d’études et leurs accès. Cette proposition coûterait des centaines de millions d’euros alors que lorsqu’on cherche quelques millions d’euros pour améliorer les pensions ou les allocations, c’est difficile à trouver. Là encore, on ne cible pas bien les aides".

Pour Philippe Defeyt, il est évident qu’il faut agir pour la jeunesse. "La jeunesse, c’est le trou noir de la sécurité sociale. Il y a des centaines de milliers de jeunes qui en démarrant n’ont pas un euro de soutien de la société. C’est un scandale ! Si on aide les jeunes, on aide indirectement leurs parents".