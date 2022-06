Revenu au Standard, Jackson Muleka anime le mercato : Bruges et Burnley intéressés

Car l’intérêt pour l’attaquant vient aussi de clubs étrangers. Burnley dont le nouveau coach est Vincent Kompany est très intéressé par le profil du joueur. S’il y a bien eu des négociations entre les deux clubs, aucun terrain d’entente n’a encore été trouvé. Du côté de Kasimpasa, on voudrait récupérer le joueur, mais les 3,5 millions d’euros proposés sont insuffisants pour le moment. Autre piste envisagée, un départ en Bundesliga où Stuttgart, Schalke 04 et le Hertha Berlin montrent de l’intérêt.

Le souci, c’est que la cote de Muleka a augmenté et le Standard compte bien en profiter. Alors partira ? Partira pas ? Cela risque d’être l’un des feuilletons de l’été. Muleka devra désormais bien réfléchir à son avenir. Car ce qui importe le plus pour le joueur, c’est d’avoir du temps de jeu et de la confiance. Ce qu’il n’a pas toujours eu au Standard. A moins que le nouveau coach Rouche, Ronny Deila, utilise mieux les qualités du joueur.