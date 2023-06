Revente de tickets de concerts ou de festivals : attention aux arnaques

Pour éviter les arnaques, le plus sûr évidemment, c’est d’acheter sa place à temps via un revendeur officiel. Privilégiez les sites internet :

De la salle de concert.

Du festival.

De l’artiste.

La plupart du temps, des bourses d’échange sont même proposées par les plateformes pour remettre les billets en circulation si les acheteurs initiaux ne peuvent plus s’y rendre.

Le géant Ticketmaster permet ainsi de revendre les places pour certains évènements, mais se permet au passage de prélever 12% du billet en frais de service. Pour un ticket acheté 75€, le vendeur perdra donc 9€ sur la transaction.

Certains festivals comme Les Ardentes et le Ronquières Festival ont mis en place un tel système.

"Les personnes qui veulent revendre leurs tickets peuvent le mettre en place sur une plateforme interne qui garantit l’émission d’un nouveau code-barres, explique Jean-Yves Reumont, responsable communication de ces deux festivals. Le code-barres du vendeur est annulé, donc il n’est plus valable, il ne peut plus le vendre. Et la personne qui reçoit et qui rachète la place reçoit un tout nouveau code barre sécurisé et peut le personnaliser avec son nom et son adresse." De quoi éviter les fraudes et le marché noir.