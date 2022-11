''Revenge'' l'album de la transition pour Eurythmics

Le sixième album studio d’Annie Lennox et Dave Stewart sort le 30 juin 1986.

''Revenge'' s’inscrit dans la lignée de "Be Yourself Tonight" avec une présence plus affirmée de sonorités rock. "The Miracle of Love", "Thorn In My Side", ''When Tomorrow Comes'' et ''Missionary Man'' sont les singles extraits de l’album. ''Missionary Man'' permet à Eurythmics de remporter son premier et unique Grammy, il est le morceau le mieux classé dans le Billboard Hot 100, en 14e place. La pochette de l'album, une magnifique peinture d'Annie Lennox et Dave Stewart, est signée par Eric Scott.