Revendre sa voiture plus chère que lors de son achat neuve : comment les nouveaux acteurs de l’occasion surfent sur les tendances

Le contexte général n’est pourtant pas si bon. Au contraire de 2020 et 2021, les vacances 2022 sont synonymes du retour à l’avion, et non des voyages en voiture. Cette désaffection se double du problème d’approvisionnement en véhicules pour le marché de l’occasion.

Les modèles récents – et faiblement kilométrés – se font plus rares et les acheteurs rechignent à investir dans un véhicule plus ancien qui ne représente plus un bon plan si sa consommation est élevée (surtout avec la hausse des carburants) et qui ne peut plus rentrer dans plusieurs villes "zones de basses émissions".

Mais c’est ce qui justifie les hauts prix évoqués plus haut… pour des véhicules récents. Pour des véhicules plus anciens, à l’inverse, la reprise des échanges est plutôt défavorable à l’acheteur belge : l’export des voitures d’occasion plus anciennes vers les pays de l’Est a repris de plus belle et limite les stocks disponibles sur le marché belge. Car il faut rappeler qu’il y a deux marchés "parallèles" actuellement dans l’occasion : celui des "bonnes" voitures qu’on va pouvoir reconditionner et leur donner l’impression du neuf, et les "poubelles"… qu’on va vendre dans des pays moins regardant sur les législations.