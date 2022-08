Revendre sa voiture plus cher qu’on l’a achetée : comment les nouveaux acteurs de l’occasion surfent sur les tendances

Leurs marges de progression restent pourtant énormes, puisque le digital occupe un tout petit pourcentage de la vente d’occasion. Une étude évalue la valeur du marché de l’occasion en Europe à 600 milliards d’euros mais la part estimée du digital ne représente qu’à peine 2% à ce jour.

Entre particuliers, le moins cher, et pourtant…

Le "petit garagiste" qui achète très bas et revend très cher les voitures continue à fonctionner chez nous, sans doute notamment en relation avec la hauteur de l’investissement : les gens préfèrent voir les véhicules d’abord et avoir un contact direct avec le vendeur. Les annonces de particuliers un peu moins.

"L’achat entre particulier reste le moins cher, mais aussi le plus dangereux au niveau de l’état mécanique du véhicule. La force de ces nouveaux acteurs, ce sont leurs banques de données, et la digitalisation des annonces, ils ont des critères d’âge, de modèles, d’option,… ils écument les petites annonces et achètent même chez les particuliers en fonction de l’offre et la demande". Les prix peuvent monter très haut notamment via les ventes aux enchères : "C’est un marché pleinement capitaliste, très ouvert, avec des prix qui sont entièrement libres".

Les professionnels se surveillent au niveau des prix, mais ils offrent un service aussi, ils proposent une garantie qui rassure l’acheteur particulier.

Quant au vendeur, le côté "Je paie tout de suite, et vous en devez faire aucune démarche" semble séduire de plus en plus de propriétaires de véhicules, selon Olivier Duquesne.

Le "cas" belge

Ces groupes et ces centres sont en fait déjà fortement développés dans des pays comme la France. Auto1 doit y faire face à la concurrence d’acteurs implantés depuis plusieurs années comme Gemy, Aramis (qui a établi un partenariat avec Cardoen), ou encore ALD, spécialisée dans la location, mais qui a établi une filiale pour la revente de ces véhicules amortis.

S’il commence seulement à pointer le bout du nez en Belgique, selon Olivier Duquesne, c’est lié au poids de la voiture de société en Belgique : "En Belgique c’est récent, parce que les voitures de société représentent une nouvelle immatriculation sur deux. En France, à part les hauts cadres, ils doivent acheter leur voiture, et donc le marché de l’occasion était déjà beaucoup plus important".

Et donc jusqu’ici, le marché de l’occasion était fortement alimenté par ces véhicules de société qui en fin de leasing retournent vers les particuliers (qui représentent 90% des acheteurs de véhicules d’occasion selon Olivier Duquesne, seules les PME récentes et pas encore solides évitant le neuf).

Dans le cas de Cardoen, il y a aussi la récupération de stocks d’invendus des concessionnaires, qui doivent laisser de la place aux nouveaux modèles, et lui permettent de proposer réellement du neuf à des prix cassés.

Un contexte difficile

Le contexte général n’est pourtant pas si bon. Au contraire de 2020 et 2021, les vacances 2022 sont synonymes du retour à l’avion, et non des voyages en voiture. Cette désaffection se double du problème d’approvisionnement en véhicules pour le marché de l’occasion.

Les modèles récents – et faiblement kilométrés – se font plus rares et les acheteurs rechignent à investir dans un véhicule plus ancien qui ne représente plus un bon plan si sa consommation est élevée (surtout avec la hausse des carburants) et qui ne peut plus rentrer dans plusieurs villes "zones de basses émissions".

Mais c’est ce qui justifie les hauts prix évoqués plus haut… pour des véhicules récents. Pour des véhicules plus anciens, à l’inverse, la reprise des échanges est plutôt défavorable à l’acheteur belge : l’export des voitures d’occasion plus anciennes vers les pays de l’Est a repris de plus belle et limite les stocks disponibles sur le marché belge. Car il faut rappeler qu’il y a deux marchés "parallèles" actuellement dans l’occasion : celui des "bonnes" voitures qu’on va pouvoir reconditionner et leur donner l’impression du neuf, et les "poubelles"… qu’on va vendre dans des pays moins regardant sur les législations.