Révélations sur les bonus de pensions à la Chambre : Siegfried Bracke dénonce une "chasse aux sorcières"

Siegfried Bracke (N-VA), s’est exprimé sur les suppléments de pension touchés par d’anciens présidents, dont lui, et anciens hauts fonctionnaires de la Chambre. A ses yeux, c’est une "chasse aux sorcières" qui se joue dans le monde politique et médiatique. "Je ne me fais aucune illusion. A ce jeu, on ne gagne jamais", a-t-il souligné sur le site flamand Doorbraak.

Président de la Chambre sous la législature précédente, Siegfried Bracke se dit indigné de la façon dont les fonctionnaires généraux sont présentés comme des "magouilleurs". Leur indemnité figure noir sur blanc dans leur statut, est approuvée et contrôlée par plusieurs instances, fait-il remarquer.

Pour ce qui est de sa pension, le nationaliste flamand conteste certains montants qui ont été cités. "Non, je n’arrive pas à 7788 euros bruts. Je reçois 2132,90 euros bruts comme pension de la Chambre et, en tant que collaborateur 4616,26 euros bruts, soit 6749,16 euros bruts au total. Je me trouve donc de 1000 euros en dessous du minimum". Ce n’est qu’à son dernier jour en tant que député que M. Bracke a appris qu’il pouvait recevoir une indemnité complémentaire en tant qu’ancien président. "Je sais qu’il y a une indemnité de sortie que l’on ne peut pas combiner avec la pension parlementaire. Il apparaît qu’il y en a encore une autre, pour le président. Je n’en avais jamais entendu parler. Mais elle existe. Elle est un peu moins élevée que les 20 mois d’indemnité que je connais mais elle est d’une durée plus longue. Dans mon cas, 10 ans. Le mois d’après, j’ai reçu sur mon compte 1300 euros nets, avec indiqué : indemnité ancien président".