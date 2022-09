Révélations choc de Britney Spears : sa mère réagit

Britney Spears a publié dimanche 28 août un long message audio sur YouTube (rendu privé depuis) dans lequel elle revient sur sa mise sous tutelle (qui a pris fin en novembre 2021) et les évènements de ses dernières années. Dans ces révélations choc, la pop star bénit le soutien de ses fans et pointe du doigt le rôle de sa famille dans l’enfer qu’elle raconte avoir vécu. Enfer dans lequel son père aurait joué un rôle actif, la plaçant sous son emprise, tandis que sa mère et ses frère et sœur ont laissé faire :

"Tout ce qui m’a vraiment déroutée, c’est que ces gens se battent pour moi dans la rue, mais ma sœur et ma mère ne font rien. Pour moi, c’était comme si elles aimaient secrètement que je sois la méchante… sinon, pourquoi n’étaient-ils pas devant ma porte en disant : "Petite fille, monte dans la voiture". Allons-y." Elle ajoute : "Je pense que c’est la principale chose qui m’a fait mal. Je n’ai pas pu comprendre comment ma famille l’a accepté pendant si longtemps… leur seule réponse a été : "Nous ne savions pas."

Face à ces accusations, sa maman, Lynne Spears, réagit. Elle a posté sur Instagram une ancienne photo de Britney et elle et s’adresse à sa fille en lui demandant gentiment de laver son linge sale en famille : "Britney, toute ta vie, j’ai fait de mon mieux pour soutenir tes rêves et tes souhaits ! Et aussi, j’ai fait de mon mieux pour t’aider à sortir des difficultés ! Je ne t’ai jamais tourné le dos et ne le ferai jamais ! Ta façon de me repousser les innombrables fois où j’ai pris l’avion et t’ai appelée me désespère ! J’ai tout essayé. Je t’aime tellement, mais cette conversation est pour toi et moi seulement, yeux dans les yeux, en privé."

Britney Spears avait pourtant déjà dénoncé l’attitude de sa mère quand elle était encore sous tutelle pour "mettre fin à son cauchemar".

A côté de ces moments sombres, la chanteuse de 40 ans a malgré tout une actualité plus heureuse : le succès du duo qu’elle forme avec Elton John sur le titre "Hold Me Closer".