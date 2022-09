Révélation belge de Premier League, Lavia a failli atterrir à Chelsea pour… 50 millions le dernier jour du mercato !

Même s’il vient malheureusement de se blesser et qu’il sera absent pendant une longue durée, Roméo Lavia est l’une des révélations de ce début de saison en Premier League. Infatigable ratisseur, déjà hyper intelligent et mature dans ses décisions balle au pied, le Belge impressionne depuis ses débuts avec Southampton.

Pourtant, le journaliste Fabrizio Romano, toujours bien informé, révèle que Lavia a failli… ne pas faire de longs os chez les Saints, alors qu’il n’y était arrivé qu’au milieu de l’été. Romano révèle en effet que Chelsea, jamais le dernier club pour faire exploser sa tirelire sur un coup de tête, a fait une offre de 50 (!) million de livres à Southampton dans les toutes dernières heures du mercato.

Offre évidemment refusée par Southampton qui ne voulait sans doute pas laisser filer un joyau qu’il venait d’acquérir en provenance de Manchester City. Logique, puisque les Cityzens ont glissé une clause de rachat de 40 millions d’euros dans le contrat du Belge.

Southampton s’est donc sans doute dit qu’il serait plus intelligent de garder Lavia le plus possible avant de le recéder à City pour 40 millions, plutôt que de le vendre (trop) vite à Chelsea pour 50 millions, soit 10 millions de plus, seulement.

Lavia est donc finalement resté à Southampton pour très vite s’ériger comme l’un des tauliers de cette équipe… avant cette blessure qui le tiendra éloigné des pelouses pendant quelques semaines.