Réveillon ukrainien : la salade russe bannie des menus des restaurants à Kiev

Le restaurant "Derrière Deux Lièvres", qui doit son nom à une comédie soviétique de 1961, fournit aussi de la nourriture à des centaines de personnes qui manquaient de produits alimentaires ainsi qu’aux soldats résistant aux forces russes.

"Je n’ai vu le commandant que cinq mois plus tard", raconte Tetiana. "Je n’ai vu aucun autre de nos gars, mais je les aime, chacun d’entre eux", poursuit la restauratrice. Son personnel de cuisine a préparé ces derniers jours des gâteaux en forme d’agneau pour les troupes déployées sur le front. D’autant que l’un des cuisiniers vient d’être mobilisé et de partir en camp d’entraînement.

Houmous et forchmak

Changer de menu pour en effacer les plats associés à la Russie est la moindre des choses pour la cheffe Natalia Khomenko : "C’est possible et c’est la juste chose à faire", dit-elle. "Derrière Deux Lièvres" n’est pas seul dans cette logique, loin de là. Le restaurant Avtostantsia, par exemple, dans le quartier de Podil, le cœur commerçant et portuaire de la ville, revisite également son menu.

Ici aussi, exit la Chouba et l’Olivier, remplacés notamment par un houmous de betterave et du forchmak, exquise entrée fumée, empruntée à la cuisine juive mélange de maquereau, de patates, de crème aigre d’oignons et de poivrons.