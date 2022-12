Réveillon du Nouvel An : un alcootest peut être très utile avant de prendre le volant, même le lendemain

Ce samedi soir, c’est le réveillon du Nouvel An. Si vous prenez le volant et que vous comptez quand même boire un verre, rappelons que l’alcool au volant devient une infraction à partir de 0,5 gramme d’alcool par litre de sang (il est même de 0,2 pour les conducteurs professionnels).

Deux verres peuvent suffire à être dedans

Et on peut y être vite comme nous l’explique le Dr Préseau, médecin responsable du service des urgences au CHU Brugmann, en Région bruxelloise : "On compte, à peu près, qu’un verre d’alcool, c’est, en moyenne, 0,3. Donc, le calcul est simple : si vous buvez deux verres d’alcool d’affilée, vous êtes déjà au-dessus de 0,5. Ce qui veut dire que si vous prenez deux verres, il faudra au moins attendre une heure ou deux avant de prendre le volant pour redescendre en dessous de 0,5."

Ce médecin urgentiste rappelle que l’alcool est "une substance hydrophile", c’est-à-dire qu'il "passe très facilement à travers les parois des cellules avec tout ce qui est liquide. Par contre, dès que le repas est gras, cela fait un barrage et la diffusion est plus lente. Ce qui veut dire qu’il va monter moins vite dans le sang."

Raison pour laquelle "les fêtards savent que quand ils prennent un peu d’huile d’olive ou des repas gras avant, ils sont moins vite sous l’influence de l’alcool. Cela retarde simplement l’absorption de l’alcool dans le temps."

Le PV en allant chercher les couques est un grand classique

Reste que pour ces fêtards, il n’est pas inutile de faire un alcootest, même le lendemain s’ils prennent le volant car "le PV en allant chercher les couques est un grand classique", rappelle ce spécialiste.

"Par verre bu, il faut à peu près deux heures pour éliminer l’alcool. Donc si vous buvez dix verres (et sur une soirée de réveillon, quand on est chez soi, on y arrive quand même relativement facilement), vous vous retrouvez aux alentours d’1,5 – 2 grammes facilement le soir. Et donc, il faut à peu près une vingtaine d’heures pour éliminer totalement l’alcool et environ 15 à 16 heures pour revenir à un taux normal. Donc quand vous vous réveillez le matin après avoir dormi 8 heures et que vous allez à la boulangerie chercher vos croissants, il est logique que vous soyez encore bien au-dessus du taux légal et que donc, vous n’êtes pas en état de conduire lendemain matin après avoir fait la fête."



Un phénomène évidemment bien connu des services de police qui effectuent des contrôles la nuit et le lendemain du réveillon du Nouvel An. Vous voilà donc prévenus.

Alcootest jetable ou électronique ?

L’alcootest est à réaliser juste avant de prendre le volant. Et vous l’aurez, sans doute, remarqué si vous vous intéressez aux alcootests, il en existe aujourd’hui deux sortes : jetables ou électroniques.

Notre spécialiste, pour sa part, préfère l’alcootest électronique, qui est réutilisable et plus fiable, selon lui : "Cet alcootest donne des valeurs vraiment. Des valeurs qui sont homologuées, étalonnées. Il y a évidemment toujours une petite marge d’erreur, mais cela reste fiable. C’est-à-dire que s’il vous indique 0,5, ce sera peut-être entre 0,45 et 0,55. A ce moment-là, mieux vaut ne pas partir tout de suite et attendre une heure ou deux. Boire de l’eau, du coca, et certainement pas de l’alcool, et refaire un test avant de prendre le volant quelques heures plus tard."

Le Dr Préseau rappelle encore qu’un alcootest est réussi si on prend le temps de bien souffler lentement et en continu pendant au moins 30 secondes à une minute. Le tout en mettant bien l’embout dans la bouche et en serrant bien.