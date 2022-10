Après-midi, toute la partie nord sera au sec et sous les éclaircies. Sur la partie sud, le ciel restera couvert en-dessous de l’axe Mons- Namur-Liège. Sur cette partie, on attend des pluies modérées et un cumul de maximum 10l/m² dans ces régions. Les températures maximales vont donc augmenter légèrement au Nord vu les éclaircies (entre 16 et 18°) et seront comprises entre 12 et 16° sur la partie sud. Ce soir, la perturbation s’évacue.