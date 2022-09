Concrètement, " Rêve de toit, réveil chez soi " comprend plusieurs actions. Tout d’abord une campagne médiatique qui vient de débuter avec des affiches, des cartes postales, des publicités et des spots radio à Bruxelles et à Liège, zones d’action d’Infirmiers de rue. Cette campagne appelle les citoyens à contribuer à la " fin du sans-abrisme " en faisant un don à Infirmiers de rue ou en participant au Belgium Sleep Out.

Mais c’est quoi le Belgian Sleep Out ? La nuit du vendredi 7 octobre au samedi 8 octobre, Infirmiers de rue invite le public à passer une nuit solidaire. L’idée est de passer une nuit en ne dormant pas dans son lit et de rêver ensemble à la manière de mettre fin au sans-abrisme. L’évènement se fera en direct sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles (avec possibilité de participer en ligne depuis le lieu de son choix) et de nombreuses activités informeront les participants sur l’ampleur du sans-abrisme et les solutions possibles.

Une exposition photo se tiendra également du 11 au 14 octobre à Les Halles à Schaerbeek et la conférence " Du rêve à la réalité : mettre fin au sans-abrisme en Belgique ", réunira le 14 octobre des acteurs de terrain, des académiciens et des politiques pour examiner comment la Belgique met en pratique son engagement à mettre fin au sans-abrisme d’ici 2030.