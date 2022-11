Revaloriser les salaires et le pouvoir d’achat ? Quelles seraient les pistes envisageables ?

C’est une autre piste qui pourrait être suivie pour rendre plus supportable le poids de l’indexation des salaires pour les entreprises tout en garantissant une indexation "importante" pour ceux qui en ont le plus besoin.

"L’inflation n’est pas la même pour tout le monde", estime Jean Hindriks, de l’Economic School of Louvain. C’est pour les ménages à bas revenus que l’inflation pèse le plus. "Elle pèse six fois plus que pour un ménage à revenus élevés", estime Jean Hindriks puisque les plus faibles revenus sont plus lourdement touchés par la hausse des prix, en particulier ceux de l’énergie. "Donc, des mesures uniformes du style indexation de l’ensemble des salaires, indépendamment du niveau de salaire ou pour tous les ménages, cela ne me semble pas être quelque chose qui soit justifiable", estime Jean Hindriks.

Plusieurs pistes ont déjà été évoquées pour indexer différemment les salaires des travailleurs.

L’une de ces pistes, c’est celle d’une indexation par rapport à un revenu médian. En gros, en dessous d’un certain niveau de salaire, on indexe plus. Au-dessus, on indexe moins. "On doit oser dire qu’il faut envisager des indexations différenciées", estime Jean Hindriks. "Cela permettrait de surindexer les plus bas revenus et de sous-indexer les plus hauts revenus", ajoute-t-il car, précise-t-il, "on n’a pas les moyens d’indexer tout le monde. On peut prétendre qu’on l’a, mais c’est idéologique. La réalité, c’est qu’on ne l’a pas".

Cette méthode a cependant son revers. "Dans tous les secteurs où il y a des petits salaires, on va voir la masse salariale augmenter plus vite, par exemple dans l’Horeca, les titres-services…" explique Philipe Defeyt, de l’Institut pour un Développement durable.

Une autre piste est parfois évoquée, c’est celle d’une indexation en euros plutôt qu’en pourcentage. "Centen, geen procenten" entend-on au Nord du pays. Il s’agirait d’octroyer une augmentation sous forme de forfait. "Mais quel forfait va-t-on choisir ?" se demande Philippe Defeyt. Prendrait-on pour base le salaire minimum à 1900 euros ? "On dirait qu’on prend 2% du salaire minimum et qu’on donne 36 euros à tout le monde ?", se demande Philippe Defeyt.