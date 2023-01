Revalorisation salariale, 13e mois... : les revendications derrière la grève dans les prisons

Il faut dire que les prisons belges font face à un manque d’effectifs dans le chef des agents pénitentiaires. "Le problème des recrutements aujourd’hui, c’est que ce ne sont pas des recrutements statutaires, ce sont des recrutements qui sont soit des contrats de premier emploi, le Rosetta, soit des CDD sur deux ans", explique Grégory Wallez. "Aujourd’hui, il manque plus ou moins 1200 agents qui ne sont pas statutaires."

Or, on le sait, les prisons doivent également faire face à un phénomène de surpopulation de plus en plus important. "Je ne crois pas qu’il y ait aujourd’hui un seul établissement qui ne soit pas en surpopulation. Ça devient vraiment invivable."

Avec Petra, c’est beaucoup de bla-bla et peu de résultats

Depuis le 9 novembre, le secteur rencontre les présidents de parti. Mais une rencontre est-elle prévue avec la ministre fédérale de la Fonction publique Petra de Sutter ? "J’ai un petit sentiment d’amertume et de manque de confiance pour le moment envers la ministre de la Fonction publique", répond Grégory Wallez.

"Parce qu’on a bien travaillé pendant un an, on avait un projet d’accord sectoriel qui tenait la route. Et manifestement, en faisant le tour des partis politiques et en ayant nos conversations avec les présidents de partis, on se rend compte qu’on s’est fait avoir et que — je suis désolé de le dire — avec Petra, c’est beaucoup de bla-bla et peu de résultats."