Revalorisation de la prime de fin d'année pour le personnel des soins de santé fédéraux

Outre la prime de fin d'année et la prime d'attractivité, les travailleurs du secteur privé bénéficieront de deux jours de congé pour raisons impérieuses avec maintien du salaire. Ceux-ci ne pourront pas être consécutifs. Enfin, 7 millions d'euros seront consacrés au renforcement du personnel en ressources humaines (RH).

Le montant global de 600 millions d'euros sera indexé chaque année, a assuré le ministre.

Les infirmières spécialisées

En plus de ce montant, un investissement de 45 millions d'euros à l'attention des infirmières spécialisées est prévu à partir de 2023. Des montants forfaitaires qui revalorisent les spécialisations agréées est prévu : 2.500 euros brut en plus sur base annuelle pour les infirmiers spécialisés à titre professionnel particulier qui travaillent à temps plein et 833 euros brut annuels pour ceux ayant une qualification professionnelle particulière.

Les montants seront là aussi calculés sur base du temps de travail pour un versement annuel, en une fois, au mois de septembre.

On tourne une page et on ouvre un nouveau chapitre

"On tourne une page et on ouvre un nouveau chapitre", a commenté Frank Vandenbroucke. Ce vice-Premier Vooruit a annoncé la mise en place d'un "agenda de l'avenir du personnel soignant"; Une première réunion avec les partenaires sociaux est prévue le 14 juin.

"L'objectif est de définir un calendrier et d'élaborer des solutions concrètes aux différents défis. Il s'agira principalement d'un agenda à long terme, soit pour des mesures qui devraient entrer en vigueur sous la prochaine législature, après 2024."

"Mais nous n'excluons pas de prendre des mesures à court terme pour pouvoir faire face à la rareté et aux manques de personne", a-t-il ajouté, alors que 177 lits de soins intensifs sur un total de 2.200 sont actuellement fermés, selon les chiffres du Comité Hospital & Transport Surge Capacity (HTSC).