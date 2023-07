Réutilisation des eaux usées : en Espagne, "chaque goutte compte"

Murcie, qui se revendique première région productrice de fruits et de légumes de l’Union européenne malgré un climat extrêmement aride, s’est lancé il y a 23 ans un vaste défi pour compenser son déficit chronique de ressources hydriques : réutiliser ses eaux usées pour irriguer ses vergers et terres maraîchères.

Pour cela, un réseau de 100 stations d’épuration a été construit. Des stations qui, comme ailleurs en Europe, récupèrent et assainissent les eaux en provenance des égouts mais avec une étape supplémentaire de désinfection qui permet de les réinjecter dans les champs.

Ce traitement, via des filtres à sable et des rayons ultraviolets, permet de garantir que l’eau "n’est pas contaminée" et ne va pas transmettre aux fruits et légumes des bactéries "comme E. coli" par exemple, détaille le responsable d’Esamur.