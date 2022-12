"ReuSSS", la série française hip hop qui modernise la comédie musicale

Les résultats du bac viennent de tomber et les vacances peuvent enfin commencer pour Hanane, Maïssa et Ambre, trois meilleures copines qui ont grandi dans la même cité. C’est l’été des premières amours, des décisions d’avenir et du passage à l’âge adulte. Mais lorsque Djamel, le frère d’Hanane, est retrouvé inconscient, les trois amies décident d’enquêter sur son agression. Entre des petits copains peu fiables, des parents dépassés et des dealers énervés, Hanane, Maïssa et Ambre devront plus que jamais compter sur leur amitié pour découvrir la vérité.