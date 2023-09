Réussite scolaire : l'implication des pères pourrait être déterminante.

Présentés lors d'un webinaire puis publiés sur le site de l'université de Leeds, ces travaux suggèrent que les pères qui partagent des activités interactives avec leur enfant âgé de 3 ans contribuent à améliorer ses résultats scolaires à l'âge de cinq ans. L'implication des pères dès l'âge de 5 ans serait également associée à une amélioration des résultats des enfants deux ans plus tard.

La lecture, le dessin, le chant ou de simples jeux comptent parmi les activités mentionnées par l'étude.

"Les mères ont toujours tendance à assumer le principal rôle d'aidantes auprès des enfants et donc à s'en occuper le plus mais si les pères s'impliquent également activement, cela augmente considérablement la probabilité que les enfants obtiennent de meilleures notes à l’école primaire. C’est pourquoi il est primordial d’encourager et de soutenir les pères à partager ce rôle avec les mères et ce, dès le plus jeune âge de la vie de l’enfant", explique la Dr Helen Norman, chercheuse à la Leeds University Business School, dans un communiqué.