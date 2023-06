Réunis à Anvers, six pays européens appellent à une coopération globale dans la lutte contre le crime organisé

Le sommet international réunissant lundi à Anvers des représentants de Belgique, Allemagne, France, Italie, Pays-Bas et Espagne a rapidement accouché d'une déclaration commune appelant à une plus grande coopération européenne et globale dans la lutte contre la criminalité liée à la drogue. L'idée générale est que l'Union européenne doit agir d'une seule voix, surtout face à des pays tiers.

Les six pays concernés collaborent déjà dans leur lutte contre le crime organisé, mais appellent désormais les institutions européennes à en faire plus qu'actuellement. Il existe des opportunités en termes d'approche coordonnée, notamment pour la sécurité des ports, pour la présence de délégations européennes dans différentes régions comme l'Amérique latine, les Caraïbes ou les Balkans ou encore pour une meilleure entraide judiciaire avec les pays d'où vient la drogue et où se cachent les trafiquants.

Parmi les projets concrets annoncés, il y a notamment la mise sur pied d'un réseau de magistrats responsables pour les ports et aéroports, l'échange d'informations sur les meilleures pratiques mais aussi sur les saisies de drogues via une nouvelle plateforme.

Les mesures prévues dans la déclaration devraient être effectives dans les trois ans.