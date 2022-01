Réunions sur Zoom : une personne sur deux reste en pyjama

La plateforme de visioconférence, qui a connu un succès sans précédent “grâce” au COVID-19, a sondé 1700 utilisateurs afin de connaître leurs habitudes face au logiciel.

Rassurez-vous, vous n’êtes pas seul·e

Il est vrai que les résultats de cette petite étude font du bien au moral. Oui, le télétravail et les “réunions Zoom” à répétition, ce n’est pas toujours évident; et oui, la plupart gardent aussi leur pyjama sous le bureau.

Ils sont plus précisément 47% à mettre un vrai haut, tout en gardant leur bas de pyjama. Mais comme le souligne Charlotte Nizieux, porte-parole de Zoom France, “on conseille évidemment de conserver une routine de travail, comme si on allait au bureau, pour rentrer dans sa journée de travail. Et donc de s’habiller pour marquer le début de la journée.”

Autre résultat interpellant, mais compréhensible : 43% des sondés avouent n’avoir nettoyé que la partie de la pièce visible à la caméra. D’où le succès des fonds virtuels, qui sont utilisés par 71% des utilisateurs. Enfin, l’étude nous apprend également que 42% des utilisateurs choisissent leur lit comme lieu de visioconférence. Ce qui peut expliquer pourquoi un tiers des utilisateurs (37%) préfèrent ne pas allumer leur caméra.

”On ne t’entend pas !”

Enfin, l’étude nous dévoile des petites informations qui devraient vous faire sourire :