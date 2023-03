Réunion entre syndicats et direction de Delhaize ce mardi matin, les syndicats ont quitté le conseil d'entreprise

Le message est clair : les travailleurs ne veulent pas d’une gestion indépendante des supermarchés, synonyme de dégradation de leurs conditions de travail et de perte d’emplois à long terme. "Dans les faits, petit à petit, les travailleurs qui ont certains droits aujourd’hui dans les magasins intégrés, risquent plus que probablement, et dès le lendemain de la franchise, d’en perdre un certain nombre, argumente Myriam Djegham, permanente CNE. Non seulement, il y aura dégradation des conditions de rémunération et de travail pour ceux qui resteraient mais il y a également un risque en termes d’emploi."

Alors, en fin de compte, à quoi servira ce conseil d’entreprise ? Pour la direction, c’est une séance d’information, la première d’une série de trois, destinées à répondre aux questions des syndicats.

Les questions ont dû être envoyées jeudi dernier et elles sont nombreuses. Elles tournent autour des résultats financiers du groupe Delhaize, en Belgique et à l’étranger. Les syndicats veulent en fait que la direction justifie économiquement son choix. "On n’adresse pas vraiment de questions, nuance Myriam Delmée, présidente du Setca. On pose des constats. Et sur base de ces constats, il est hors de question que nous négocions des lignes, des virgules, des points d’un plan déjà écrit."