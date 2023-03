Réunion entre syndicats et direction de Delhaize ce mardi matin, avec une "haie de déshonneur"

Un nouveau conseil d’entreprise est prévu ce matin chez Delhaize. Cette assemblée intervient une semaine après l’annonce par la direction de franchiser les 128 supermarchés du groupe. Elle sera assurément chahutée, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Au menu de la réunion qui démarre à 9h30 : une séance de questions/réponses entre syndicats et direction. Mais aussi un comité d’accueil qui s’annonce très chaud. Des vestes rouges, des casquettes vertes, des écharpes bleues sont attendues devant le siège de Delhaize à Zellik. Le personnel est toujours remonté à bloc.

La colère n’est pas retombée en une semaine. C’est même tout le contraire. En témoignent les nombreuses fermetures de supermarchés qui se sont multipliées ces derniers jours. Et ce mardi matin encore, la mobilisation sera forte, le personnel a prévu de former une haie de "déshonneur", afin d’accueillir chaudement les membres de la direction qui participeront au conseil d’entreprise.

Le message est clair : les travailleurs ne veulent pas d’une gestion indépendante des supermarchés, synonyme de dégradation de leurs conditions de travail et de perte d’emplois à long terme. "Dans les faits, petit à petit, les travailleurs qui ont certains droits aujourd’hui dans les magasins intégrés, risquent plus que probablement, et dès le lendemain de la franchise, d’en perdre un certain nombre, argumente Myriam Djegham, permanente CNE. Non seulement, il y aura dégradation des conditions de rémunération et de travail pour ceux qui resteraient mais il y a également un risque en termes d’emploi."