Réunion des grands pays émergents en Afrique du Sud : qui sont les BRICS et que veulent-ils ?

Les grands pays émergents, à l’économie en croissance sont réunis pour trois jours à Johannesburg. Un sommet visant à augmenter leur influence économique et politique dans le monde. Mais que recouvre donc l’acronyme BRICS ? Le concept est issu du monde de la banque. En 2001, Jim O’Neill, un économiste de la banque d’investissement Goldman Sachs le crée sous la forme BRIC pour désigner le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine : quatre pays qui, à l’époque, connaissaient une croissance rapide de leurs économies.

L’idée a rapidement fait son chemin et les quatre pays se sont officiellement rencontrés en 2009 à Iékaterinbourg, en Russie. En 2011, l’Afrique du Sud a rejoint le club. Un club regroupant des pays se situant déjà dans les dix premières puissances économiques mondiales.

À présent, ils regroupent 42% de la population mondiale et pèsent 23% de la richesse produite chaque année. À titre de comparaison, les pays du G7 (USA, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, France, Canada, Italie et l’union européenne), ceux que l’on désigne comme les plus industrialisés de la planète, rassemblent 10% de la population mondiale et 43% de la richesse produite.