Réunion cruciale de l’OTAN ce vendredi en Allemagne : "Sans ce type de chars, les Ukrainiens ne tiendront probablement pas longtemps"

Cette réunion de l’OTAN intervient dans un contexte d’accélération du soutien matériel occidental aux forces armées ukrainiennes. Washington a annoncé débloquer une nouvelle aide militaire de 2,5 milliards de dollars, selon le Pentagone. Londres avait déjà promis 14 chars lourds Challenger 2 à Kiev, et la Pologne se dit prête à lui livrer 14 chars de combat Leopard 2 de fabrication allemande.

Si l’Ukraine doit en grande partie son matériel militaire aux Occidentaux, Kiev réclame aujourd’hui la livraison d’armement lourd. Selon Nicolas Gosset, des chars lourds modernes et de conception occidentale pourraient être un avantage crucial pour Kiev dans les batailles qui s’annoncent dans l’Est de l’Ukraine : "Jusqu’ici, les Occidentaux n’ont fourni que des chars légers. Les chars Leopard 2, d’origine allemande, sont des chars d’assaut lourds, plus gros, plus puissants, mieux équipés et plus manœuvrables. Je dirais presque qu’il s’agit de la Rolls Royce des chars d’assaut."

Charles Michel, le président du Conseil européen, s’est prononcé hier en faveur de la livraison des chars à l’Ukraine. Cette aide matérielle des Occidentaux pourrait-elle marquer un tournant dans la guerre ? Le chercheur à l’Institut Royal de Défense relativise : "La capacité totale du stock européen est d’environ 2000 chars Leopard. Il est évident qu’il n’est pas possible de céder la totalité à l’Ukraine. On parle dans un premier temps d’une vingtaine de chars, donc ce n’est pas ça qui va véritablement changer le cours de la guerre. Mais ça va en tout cas amorcer une dynamique qui, en fonction de l’évolution de la réalité du terrain, permettra aux Ukrainiens de davantage faire face parce que la situation est compliquée."