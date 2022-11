returnthepillar, le hashtag pour retrouver une statue commémorative de Tiananmen

C’est un triste anniversaire que s’apprête à célébrer l’artiste danois Jens Galschiot. En décembre 2021, sa statue Pilier de la honte a été retirée du campus de l’Université de Hongkong, après 24 ans de présence. Le sculpteur se mobilise désormais en ligne pour demander le retour de son œuvre controversée.

L’Université de Hong Kong (HKU) avait ordonné en octobre 2021 que Pilier de la honte, une sculpture haute de huit mètres représentant un enchevêtrement de 50 corps à l’agonie, soit déplacée. Chaque année, les étudiants de l’université nettoyaient la statue installée sur leur campus en 1997 pour rendre hommage aux victimes du massacre de Tiananmen du 4 juin 1989.

Mais Pékin s’efforce, depuis quelques années, d’empêcher les Hongkongais de célébrer le souvenir de la répression sanglante du mouvement étudiant par l’armée chinoise autour de la place Tiananmen. L’Assemblée nationale populaire chinoise a ainsi imposé, en 2020, une loi sur la sécurité nationale qui interdit, entre autres, de commémorer cet épisode noir de l’histoire du pays asiatique.

Toutefois, la direction de la HKU a expliqué dans un communiqué que la décision de retirer Pilier de la honte a été prise sur "la base d’un avis juridique externe et d’une évaluation des risques pour le meilleur intérêt de l’université", sans mentionner la loi sur la sécurité nationale.

Jens Galschiot n’a eu cesse d’exprimer son indignation face au démantèlement de sa statue, d’autant plus qu’elle ne lui a jamais été rendue. Cela fait plus d’un an qu’elle est entreposée quelque part dans la cité-État, sans que l’artiste danois ne connaisse sa localisation exacte. Face à l’inaction des responsables de la HKU, Jens Galschiot s’est associé à l’association hongkongaise NGOdei pour alerter le grand public sur la disparition de Pilier de la honte.

Ensemble, ils ont lancé la campagne "Return the Pillar" ("rendez le pilier", en français) afin de faire pression sur la direction de l’université hongkongaise. Le principe : encourager les internautes à télécharger une application de réalité augmentée qui leur permet de faire apparaître la sculpture censurée de Jens Galschiot n’importe où dans le monde. Ils peuvent faire une capture d’écran de ce qu’ils voient sur leur smartphone, et publier l’image sur les réseaux sociaux avec le hashtag #returnthepillar.