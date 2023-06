Retrouvez Under Construction, la nouvelle exposition interactive à ne pas manquer

Du 1er juillet au 06 août prochain, les artistes berlinois Niklas Roy et Kati Hyyppä, accompagnés d’une dizaine d’amis " makers " prendront possession du Pavillon, sur la Citadelle de Namur. Objectif : offrir au public estival l’occasion de réveiller sa créativité avec Under Construction, la nouvelle exposition interactive, en perpétuel chantier.

Invités à plusieurs reprises du KIKK Festival, Niklas Roy et Kati Hyyppä ont su séduire Namur par leur univers décalé, entre détournements d’objets et technologies, dans le cadre d’installations ludiques. Pour ce rendez-vous, l’équipe du KIKK leur donne carte blanche au Pavillon. Au point de leur prêter les clés un mois à l’avance pour une résidence intense et débridée.

Au programme : Troquer sa manette de jeu vidéo pour une flûte, contrôler un ordinateur avec une souris géante ou créer de la musique avec un fer à repasser et un vélo, ce sont autant d'expériences décalées et uniques à vivre cet été au Pavillon avec la nouvelle exposition Under Construction.

Venez découvrir une exposition participative et joyeuse pour débrider votre créativité, vous inspirer ou tout simplement titiller votre curiosité.

Le volet ludique joue les prolongations aux travers de trois stages qui seront proposés gratuitement. Trois semaines de stages sur cinq semaines d’expo : une démarche éducative propre au Pavillon et qui s’inscrit dans les STEAM, une pédagogie active où les disciplines des sciences, techniques et mathématiques, complétées par l’art, sont explorées dans tous les sens.

Le Pavillon a aussi prévu un espace catering pour profiter pleinement de cette expo qui ne manquera pas de surprendre. L’invitation tout public est donc lancée.

Avec le soutien de la Ville de Namur, de la Wallonie, de la Fédération Wallonie Bruxelles, du Service Public Fédéral et de la Loterie Nationale.

En collaboration avec Technobel et Steamuli.

Under Construction

du 1er juillet au 6 août 2023

Au Pavillon - Esplanade de la Citadelle - 5000 Namur

le-pavillon.be

hello@le-pavillon.be

081 71 70 21