Retrouvez toutes les dates de disponibilité de vos séries intégrales sur Auvio

En pleine nuit Tom Leroy appelle les secours, catastrophé : Il vient de faire une sortie de route, sa voiture a pris feu et sa femme est restée coincée à l'intérieur. En arrivant sur les lieux, les gendarmes et pompiers français découvrent le drame. Tout le monde est sous le choc, Tom est un collègue policier travaillant en Belgique. Il est au-dessus de tout soupçon. Mais Philippe, un gendarme reprenant l'enquête, est rapidement persuadé qu'il s'agit d'un meurtre mis en scène. Le problème de Philippe, c'est que personne ne l'a jamais pris au sérieux. Série disponible en intégralité.

C'est le récit d'un père gangster, Franck Pistone, parti en cavale au Maroc après un casse il y a 17 ans, qui revient à Bruxelles pour se réconcilier avec son fils. C'est l'histoire de Camille qui doit renouer avec ce père qui l'a abandonné car il a roulé la mafia hollandaise sans avoir les épaules pour les affronter. Pour s'en sortir et offrir une vie meilleure à son fils Hippolyte, Camille va devoir retrouver les diamants du casse de son père, cachés quelque part à Bruxelles depuis 17 ans. Salim, son meilleur ami, va l'aider alors qu'il se destinait à une vie rangée.

Bruxelles, à deux mois des élections. La campagne qui bat son plein est perturbée par une enquête de corruption. Survient alors une agression tragique qui va provoquer la collision de quatre personnages : une juge d’instruction, un politicien, une activiste et une journaliste. Chacun, dans cette affaire, défendra sa propre vérité.

Toute la région connaît la famille Berthet. Ce qu'on dit d'eux, c'est que ce sont des "Baraki". Larissa Berthet héberge sa tribu sous son toit, et notamment Yvan, un orphelin du quartier, qu'elle a recueilli et élevé comme son fils. Lorsqu'il apprend qu'il va devenir père, Yvan décide de devenir un homme "normal". Mais un dealer bipolaire local, un flic jaloux, une ex-hystérique et une belle-mère machiavélique en ont décidé autrement... Heureusement sa famille est là pour le soutenir. Mais quand on est un Berthet, il y a des choses simples... qui ne le sont pas.

Quand des scouts découvrent un cadavre et des diamants, c’est toute une communauté qui va devoir faire face à ses démons, ses secrets et sa violence. A l’aube de l’âge adulte ou usés par les réalités de la vie, tous vont tester et confronter leurs certitudes sur la loyauté, l’amour, l’amitié et le destin. Tout cela sous la chaleur d’un été qui va tout changer.

Victor, ophtalmologue réputé devient mystérieusement aveugle lors d'une opération de la cataracte. C'est sa fille, Laurence, qui pilotait cette opération. En plus de la culpabilité qui la ronge, Laurence doit faire face aux accusations de son entourage professionnel et personnel.