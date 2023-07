Retrouvez Sol Gabetta, Victor Julien-Laferrière, Veronika Eberle et leurs amis chambristes depuis le Solsberg Festival

Retrouvez Sol Gabetta, Victor Julien-Laferrière, Veronika Eberle et leurs amis chambristes dans Mozart et Richard Strauss depuis le SOlsberg Festival.

En 2006, la violoncelliste Sol Gabetta fonde le SOlsberg Festival dans le cadre somptueux du couvent d’Olsberg en Suisse. Elle en assure la direction artistique depuis sa création, invitant chaque été des artistes charismatiques pour des concerts de haute tenue.

Parmi les concerts au programme de la 18e édition du festival en 2023, une soirée autour de Wolfgang-Amadeus Mozart et Richard Strauss où il était donné d’entendre deux chefs-d’œuvre dans des réductions pour ensemble de chambre.

Composée à l’origine pour deux solistes (violon et alto) et orchestre, la Symphonie Concertante KV 364 de Mozart fut transcrite pour sextuor à cordes en 1808, l’auteur de cette transcription demeurant jusqu’ici inconnu. Formidable terrain de jeu pour Sol Gabetta et ses collègues, cet arrangement répartit uniformément les parties solistes de la version originale entre les différents instrumentistes, démultipliant les interactions entre les musiciens.

Œuvre testamentaire, les Métamorphoses sont composées au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, alors Richard Strauss est durablement marqué par les destructions touchant les villes d’Allemagne. L’auteur avait esquissé la pièce pour sept instruments à cordes, avant d’imaginer la version définitive pour 23 cordes solistes. Le violoncelliste Rudolf Leopold réussit à proposer une version de chambre intégrale de la pièce en septuor, tentant de se rapprocher de ce que Strauss aurait initialement imaginé. Cet arrangement a fait le tour du monde et est maintenant au répertoire des plus grands ensembles de chambre. Sol Gabetta et ses complices en proposent une version profonde et dépouillée, rappelant que les Métamorphoses peuvent être considérées comme l’œuvre refermant définitivement le vaste chapitre du romantisme musical.

Programme

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) – Sinfonia Concertante in E flat, K. 364, version pour sextuor à cordes de la Symphonie Concertante pour violon, alto et orchestre

Richard Strauss (1864-1949) – Métamorphoses, Reconstruction de la version originale pour septuor à cordes par Rudolf Leopold

Veronika Eberle, Dmitri Smirnov, violon

Nils Mönkemeyer, Timothy Ridout, alto

Sol Gabetta et Victor Julien-Laferrière, violoncelle

Uxia Martínez Botana, contrebasse

Concert diffusé dans le cadre des échanges avec l’Union Européenne des Radios