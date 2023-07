Retrouvez Mélanie Guisset cet été dans l'émission "Du potager à l’assiette"

Elle l’appelle son "petit paradis"

En dehors de ces découvertes green, son terrain de jeu préféré c’est clairement le potager. En janvier 2023, Mélanie rejoint d’ailleurs l’équipe de "Jardins et Loisirs" où elle nous propose des capsules, en toute simplicité, les mains dans la terre, pour réussir la culture de nos fruits et légumes. Une grande serre, des bacs potagers, des allées de fleurs, on découvre, au milieu de ce qu’elle appelle son "petit paradis", une passionnée de la nature et de la terre qui transmet ce qu’elle sait avec un sourire contagieux.