Retrouvez MC Solaar, Black M et Loic Nottet pour un concert de folie sur la Grand-Place de Bruxelles

Cette année, le "Rendez-Vous Grand Place" devient désormais "Le Grand Rendez-Vous de la Fédération Wallonie-Bruxelles" et célébrera par la même occasion les 50 ans du Hip-Hop !

Rendez-vous ce 29 septembre dès 20h20 en direct de la Grand-Place mais aussi sur La UNE et Auvio pour une soirée inoubliable en compagnie d’artistes prestigieux ! Découvrez sans plus attendre le Line-Up de cette 16e édition.