Retrouvez les vidéos de la finale du Concours Breughel 2022

Le Concours de Musique Breughel est un concours national de musique classique pour jeunes talents de moins de 23 ans, le Concours de Musique Beughel est né du Prix Rotary Breughel. Créé en 2003, le succès n’a cessé de croître et le concours d’évoluer au fil des sessions pour être au plus proche des attentes des professionnels de l’enseignement de la musique classique et des jeunes musiciens qui souhaitent participer à la compétition.

Le dimanche 20 mars dernier, a eu lieu la finale de l’édition 2022 de ce concours. Au programme, quatre catégories les moins de 13 ans, les moins de 16 ans, les moins de 19 ans et les moins de 23 ans.

Dans la catégorie moins de 13 ans, Andreï Crinta a interprété au violon l’Havanaise op.83 de Camille Saint-Saëns accompagné au piano par Andreï Marta.