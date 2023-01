Retrouvez les équipes de La Première en direct du Salon de l'auto

C'est l'un des événements phares du début d'année : le Salon de l'auto se tient à Brussels Expo jusqu'au 22 janvier. La Première vous informe en direct du Salon ce 20 janvier. Débats et décryptages dans Déclic ainsi qu'une bonne dose d'humour au programme de Salut les copions.

Le Salon de l'auto de Bruxelles fête ses 100 ans en 2023, au moment où le secteur automobile est en pleine mutation. Avec la fin annoncée des voitures à moteur thermique et la flambée des prix du carburants, les questions sont nombreuses chez le consommateur, notamment en ce qui concerne les véhicules électriques.

Dans Déclic, Julie Morelle accueille de 17h à 18h des acteurs et experts du secteur autour de deux questions : "Tous en électrique en 2035 ?" et "Est-ce la fin du tout à la voiture ?". Avec Gabriel Goffoy, directeur de la communication de la FEBIAC et directeur du salon, Olivier Duquesne du Moniteur automobile, Jean-Christophe Willems de la RTBF.

► Déclic en direct du Salon de l'auto, ce vendredi 20 janvier de 17h à 18h sur La Première et dès 22h20 en télévision sur La Trois.