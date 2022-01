Retrouvez les conseils cuisine, lifestyle ou encore financiers du jury de My Tiny Restaurant !

Après 9 semaines de compétition, le dénouement final de My Tiny Restaurant est enfin connu, c'est Marc et Henri qui ont remporté la première saison de l'émission.

Mais il y en a 3 autres qui vous ont également fait vibrer durant 9 semaines, c'est le jury ! La cheffe Isabelle Arpin, l'investisseur Jonathan Blanchart et l'influenceur Thibaud Villanova alias Gastronogeek ont été des sources de bons conseils pour nos candidats mais pas que ! Et oui, durant toute la compétition, chaque semaine, sur la page Facebook de l'émission, ils vous ont donné de précieux conseils ! Envie de les (ré)écouter ? On les a tous compilé ici pour vous !