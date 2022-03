Retrouvez le premier live de la saison 10 de The Voice Belgique ce mardi 8 mars à 20h35 sur La Une et Auvio

Après avoir constitué leurs équipes lors des Blind Auditions, et ne garder que les meilleurs durant les K.O., Typh Barrow, BJ Scott, Black M et Christophe Willem ne possèdent plus que six talents qui se produiront lors des grands shows en direct ! L’étape des Lives reste depuis toujours le challenge que les talents attendent le plus. Et ce mardi 8 mars, c’est le premier Live tant attendu de cette dixième saison anniversaire ! Les talents, qui prestent en solo, en duo ou en groupe, doivent mettre en exergue toutes leurs qualités vocales et leur créativité artistique pour convaincre le public et les coachs. Le défi est de taille !