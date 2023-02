Retrouvez le pianiste Brad Mehldau dans Classic 21 Lounge

Brad Mehldau sera notre invité exceptionnel ce samedi 25 février, quelques semaines avant sa résidence de trois jours à Bruxelles à Bozar.

Le " pianiste de jazz le plus influent de ces vingt dernières années " (The New York Times) nous revient en solo en février 2023 pour une recherche d’épure et de simplicité dans son territoire le plus familier, l’improvisation. L’album ‘Your Mother Should Know : Brad Mehldau Plays The Beatles’vient de sortir et cet album solo live présente les interprétations du pianiste et compositeur de neuf chansons de John Lennon et Paul McCartney et d’une de George Harrison. Bien que d’autres chansons des Beatles soient depuis longtemps des incontournables des spectacles en solo et en trio de Mehldau, il n’avait jamais enregistré ces morceaux auparavant. L’album se termine par un classique de David Bowie qui établit un lien entre les Beatles et les auteurs-compositeurs pop qui ont suivi. L’album a été enregistré en septembre 2020 à la Philharmonie de Paris.

"Les Beatles ont une universalité incontestable", déclare Mehldau. "Leur musique traverse les frontières culturelles et générationnelles, car de nouveaux auditeurs continuent de la découvrir. Il y a une immédiateté et une intégrité dans leurs chansons qui attirent tout le monde. Leur musique, et son influence sur d’autres artistes, continue à m’inspirer. Si l’on considère les Beatles et la multitude d’artistes qui ont été influencés par l’une ou l’autre facette de leur œuvre, cette recette paradoxale de longévité est une façon d’envisager leur empreinte permanente", poursuit Mehldau. "Car il y a une bonne dose d’étrangeté dans une grande partie de leur musique, en particulier dans la série d’albums qui ont changé la donne, depuis ‘Rubber Soul’jusqu’à la sortie de leur dernier disque, ‘Let It Be’."

Le musicien américain se produit depuis le début des années 90, seul ou en trio. Son style se définit par un goût prononcé pour l’improvisation, mais également par une fascination pour l’architecture formelle de la musique. Ces deux aspects de sa personnalité cohabitent et créent un effet de "chaos organisé". Lauréat du Grammy Award du meilleur album de jazz instrumental en 2020 pour ‘Finding Gabriel’, Brad Mehldau a collaboré avec de nombreux musiciens issus du milieu du jazz, tout en explorant le rock, la pop et le folk. Également compositeur, sa musique apparaît dans plusieurs films, notamment Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick ou encore The Million Dollar Hotel de Wim Wenders.

A découvrir dans l’espace lounge de Classic 21 ce 25 février.