Retrouvez le groupe Aleph Quintet dans Classic 21 Lounge

L’originalité de leurs compositions se caractérise par la rencontre du jazz moderne (piano, basse, batterie) et l’alliance des sonorités du oud et du violon, proche des musiques traditionnelles du Maghreb et du Moyen-Orient. Parrainé par le label Igloo Records, leur premier album ‘Shapes of Silence’met en lumière l’union de ces cinq musiciens. Il témoigne de leurs racines et retrace les années de voyages au cours desquelles le collectif s’est unifié autour de cette musique. Ce premier disque accueille également deux invités de prestige de la scène jazz belge : Manuel Hermia et Fabrizio Cassol (Aka Moon).