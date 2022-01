Retrouvez le best of de toutes les recettes des finalistes de My Tiny Restaurant !

La finale de My Tiny Restaurant, c'est ce 26/01 ! Quel duo entre celui de Marc et Henri, Nadège et Thanh-Nhan ou Maxime et Kevin remportera la première édition de My Tiny Restaurant et les 15 000 euros ? Réponse bientôt ! Mais avant cette cette grande finale, qui diriez-vous d'un retour sur tous les menus de nos finalistes au fil des épreuves ?