La Une vous propose un cycle 'Gendarme' à découvrir ou redécouvrir durant l’été avec bien sûr Louis De Funès dans le rôle culte du gendarme cruchot !



Récemment promu maréchal des logis, le gendarme Cruchot quitte un village provençal pour rejoindre son nouveau poste : Saint-Tropez. Sa fille unique, la charmante Nicole, suit bien volontiers son père dans sa nouvelle résidence et ne tarde pas à vouloir se mêler à la bande des jeunes estivants. Tandis que Cruchot prend activement la direction d’opérations difficiles et délicates… Concernant l’arrestation de nudistes s’exhibant sur une plage où le nudisme est prohibé, la jeune Nicole fait la connaissance d’un groupe de jeunes "yé-yé", où, dans l’atmosphère de bluff et de surenchère qui sévit à Saint-Tropez, elle n’hésite pas à se faire passer pour la fille d’un milliardaire, M.Fergusson, dont le yacht mouille dans le port. Cela lui vaut d’être emmenée malgré elle dans la voiture de sport de ce M.Fergusson, conduite par un de ses récents camarades, et d’être mêlée à une affaire de vol de tableaux.

"Le gendarme à Saint Tropez" à voir le samedi 2 juillet à 20h55 et à retrouver aussi l’après-midi à 14h25 sur La Une.