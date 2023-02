Retrouvez la chanteuse Adja Fassa dans Classic 21 Lounge

Force de la nature sur scène, avec une voix chaude et sensuelle, Adja Fassa évoque des artistes de la soul comme Erykah Badu, Solange ou Lianne La Havas. Basée à Bruxelles, Adja est une artiste qui est en train de se construire un nom en Europe et une multidisciplinaire avec plusieurs projets. Le 24 février, elle sort son premier projet "Ironeye".

Son concept est "une soul sophistiquée dans un format de concert hybride" et, en plus d’être musicienne, Adja est aussi une créatrice de théâtre. Mais sa musique occupe le devant de la scène, et ses spectacles prennent progressivement un caractère théâtral évolutif : elle raconte des histoires par le biais de chansons, accompagnées d’éléments sensoriels tels que des parfums et des images symboliques. Tout cela découle d’un désir de mettre en lumière la différence entre le quotidien et les histoires cachées de notre mémoire collective.

Dans une ligne directe entre sa croissance personnelle et sa pratique artistique, Adja traduit à travers le jazz, la soul, le gospel et son expérience toujours plus vaste et transformatrice de la réalité, en utilisant le processus créatif comme un véhicule pour trouver la réponse à ses questions intérieures. Son objectif : rendre son chemin spirituel dans cette vie aussi tangible que possible.

Depuis son plus jeune âge, elle cherche à comprendre les couches les plus profondes d’elle-même et des autres. Voyageuse dans l’âme et dans le cœur, elle étudie le théâtre au KASK de Gand puis, en 2015, elle se rend en Inde et au Népal pour s’immerger dans le yoga et d’autres pratiques axées sur la (sub) conscience. De retour en Belgique pour étudier le jazz et le chant au Conservatoire de Louvain, elle commence à combiner son chant, le théâtre et la performance physique.

La chanteuse Adja Fassa est l'invitée de Patrick Bivort le samedi 18 février 2023.