Retrouvez l’indétrônable Grace Kelly et le charismatique Cary Grant dans 'La Main au collet' sur La Trois

Il ne s’agissait pas de la première collaboration entre le réalisateur et le duo d’acteurs. En effet, Hitchcock retrouvait pour la troisième fois de suite Grace Kelly, après Le Crime était presque parfait (1954) et Fenêtre sur cour (1954). Une troisième collaboration qu’il signait également avec Cary Grant après Soupçons (1941) et Les Enchaînés (1946).

La Main au collet sera diffusé mercredi 17 mai à 20h40 sur La Trois.