Retrouvez Prezy de l’équipe des Niouzz à Made in Asia

Le rendez-vous des fans de mangas, d’animés, de jeux vidéo, de youtubeurs et de cosplay est de retour pour une nouvelle édition ces 22, 23 & 24 septembre à Brussels Expo. C’est donc l’occasion de venir s’amuser en famille ou entre amis, de tester des activités inédites, de remporter des défis, de partage des fous rires et de découvrir les dernières nouveautés en matière de jeux de société et de gaming.

Pour rendre la journée du 23 septembre encore plus agréable pour les plus jeunes, Prezy des Niouzz leur donne rendez-vous à partir de 10h00 pour une séance de dédicace et pour le tournage d’une émission spéciale.

Prezy sillonnera les stands, les activités et ira aussi à la rencontre des fans, des invités, des Youplay présents pour le tournage d’une émission spéciale qui sera diffusée le lundi 25 septembre à 18h20 Auvio Kids TV.

Si vous souhaitez faire vivre cette animation inédite à vos enfants, rendez-vous à la Made In Asia ce samedi 23 septembre à partir de 10h00.