Retrouvez Florence Pernel l’actrice du “Bazar de la charité" dans “Crime dans l’Hérault”

Souvenez-vous, dans la série "Le Bazar de la Charité", Florence se glissait dans le rôle de Mathilde de Jeansin, la maman cathodique de Camille Lou. Mais elle n’en est pas à son coup d’essai puisqu’elle s’est lancée dans le 7e art à l’âge de 10 ans. Cette actrice a été nommée aux César à 15 ans pour le film “Que les gros salaires lèvent le doigt” aux côtés de Jean Poiret, Daniel Auteuil et Michel Piccoli. Alliant le cinéma et les planches vous avez pu la retrouver dans plus de 80 films/séries/téléfilms mais aussi récemment au théâtre pour la pièce "Suite Française".