Retrouvez Emma Peters en version acoustique dans la Tipik Liveroom

La nouvelle "Artiste Découverte" des Médias Francophones Publics (MFP) était notre invitée dans la Tipik Liveroom. Emma Peters nous a interprété son single "(ajouter nom du single)" en version acoustique pour le plaisir de nos oreilles.

Cette voix douce et angélique est originaire de l’Oise. Du haut de ses 25 ans, la jeune Française s’est fait repérer grâce à sa reprise de "Clandestina" sur Youtube remixée par deux DJ russes : FILV et Edmofo. Ce morceau l’a propulsé dans le top 10 mondial de Spotify. Par ailleurs, la chanteuse et guitariste a également fait la première partie des concerts de Clara Luciani.