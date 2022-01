Retrouvez Clémentine Célarié dans deux nouveaux épisodes de "Police de caractères"

Le duo explosif formé par Clémentine Célarié et Joffrey Platel est de retour dans Police de caractères. Ensemble, et malgré leurs différences, les deux flics vont mener une enquête d’une efficacité redoutable. Deux épisodes inédits, Cadavre exquis et Un loup dans la bergerie, coproduits par la RTBF et à découvrir les jeudis 27 janvier et 3 février sur La Une et Auvio.

Après le succès de ses deux premiers épisodes, la série de téléfilms "Police de caractères" est de retour avec deux numéros inédits. Deux enquêtes policières distinctes toujours menées par Louise Poquelin (Célarié), une nordiste pure souche, et Étienne de Beaumont (Platel), un intellectuel et aristocrate un brin trop sérieux.